Поштовхи відчули у столиці, епіцентр землетрусу припав на провінцію Чоко.

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наслідки землетрусу в Колумбії 10 серпня 2026 року

10 серпня вранці у західній частині Колумбії стався сильний землетрус, який спричинив значні руйнування будівель.

За даними Колумбійської геологічної служби, підземні поштовхи зафіксували о 7:34 за місцевим часом у провінції Чоко, пише Bloomberg.

Геологічна служба США оцінила магнітуду землетрусу в 7,4.

Губернаторка провінції повідомила про потерпілих і серйозні пошкодження споруд у адміністративному центрі регіону, місті Кібдо. Місцеві медіа опублікували кадри з руйнуваннями житлових та офісних будівель у сусідніх містах. Інформації про травмованих наразі немає.

Поштовхи відчули й у Боготі, однак мер колумбійської столиці заявив про відсутність попередніх даних щодо збитків чи руйнувань.

Оновлення. Згодом влада країни заявила, що станом на 21.36 відомо вже про 111 загиблих, майже дев'ять десятків поранені. У місті Калі зруйновані 30 будинків, передає Reuters.