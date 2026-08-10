З ОАЕ до Ірландії екстрадували ймовірного «кримінального боса» Кінагана, який був одним з найрозшукуваніших у світі

Деніель Кінаган, який був одним з найбільш розшукуваних підозрюваних світу, екстрадований з ОАЕ до Ірландії. Його звинувачують у діяльності організованого злочинного угруповання в період з жовтня 2015 по квітень 2017. Уряд Ірландії повідомив, що літак з 49-річним підозрюваним приземлився в Дубліні увечері неділі. Підозрюваного одразу ж арештували, пише BBC.
Кінаган перебуватиме під вартою щонайменше до 5 жовтня. Для перевезення до в'язниці Кінагана ірландська пенітенціарна служба придбала куленепробивний фургон, який використовують для особливо небезпечних в'язнів.
Комісар поліції Ірландії Джастін Келлі заявив, що цей арешт демонструє рішучість відомства «протидіяти транснаціональним організованим злочинним угрупованням» спільно з міжнародними партнерами у сфері правоохоронної діяльності, зокрема поліцією Дубая.
В ОАЕ його затримали в квітні цього року. Підозрюваний оскаржував рішення про екстрадицію, але безуспішно.
Національне кримінальне агентство раніше повідомляло, що картель Кінагана відповідальний за імпорт тонн наркотиків та зброї по всьому світу та пов'язаний з десятками убивств. Мінфін США характеризував його картель як один з найнебезпечніших у світі. З квітня 2022 року чоловік перебуває під американськими санкціями.