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З ОАЕ до Ірландії екстрадували ймовірного «кримінального боса» Кінагана, який був одним з найрозшукуваніших у світі

Його підозрюють у керуванні картелем, що імпортував наркотики й причетний до «війни» злочинних угруповань. 

Деніель Кінаган, який був одним з найбільш розшукуваних підозрюваних світу, екстрадований з ОАЕ до Ірландії. Його звинувачують у діяльності організованого злочинного угруповання в період з жовтня 2015 по квітень 2017. Уряд Ірландії повідомив, що літак з 49-річним підозрюваним приземлився в Дубліні увечері неділі. Підозрюваного одразу ж арештували, пише BBC

Кінаган перебуватиме під вартою щонайменше до 5 жовтня. Для перевезення до в'язниці Кінагана ірландська пенітенціарна служба придбала куленепробивний фургон, який використовують для особливо небезпечних в'язнів.

Фото: bbc.com

Комісар поліції Ірландії Джастін Келлі заявив, що цей арешт демонструє рішучість відомства «протидіяти транснаціональним організованим злочинним угрупованням» спільно з міжнародними партнерами у сфері правоохоронної діяльності, зокрема поліцією Дубая.

В ОАЕ його затримали в квітні цього року. Підозрюваний оскаржував рішення про екстрадицію, але безуспішно. 

Національне кримінальне агентство раніше повідомляло, що картель Кінагана відповідальний за імпорт тонн наркотиків та зброї по всьому світу та пов'язаний з десятками убивств. Мінфін США характеризував його картель як один з найнебезпечніших у світі. З квітня 2022 року чоловік перебуває під американськими санкціями. 

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