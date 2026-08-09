Хусити взяли на себе відповідальність за атаку на порт у Червоному морі

Вони заявляють, що що їхніми цілями були військові сили та склади.

Підтримувані Іраном єменські повстанці-хусити в неділю завдали удару по порту на узбережжі Червоного моря, внаслідок чого загинули кілька людей. Хусити також заявили, що атакували нафтовий об’єкт у сусідній Саудівській Аравії.

Про це пише Associated Press.

Хусити взяли на себе відповідальність за атаку, заявивши, що їхніми цілями були військові сили та склади. Представник військового командування хуситів Яхья Сареї заявив, що вони також атакували безпілотником нафтопереробний завод Aramco в саудівському місті Джизан. За його словами, це стало відповіддю на порушення саудівськими безпілотниками повітряного простору Ємену над провінціями Хаджа та Саада.

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Національні сили опору Ємену, які підтримують уряд країни, заявили, що внаслідок атаки хуситів на порт Моха загинули щонайменше сім людей – четверо військовослужбовців і троє цивільних, ще 15 цивільних були поранені.

Помічник заступника міністра інформації Фаєд аль-Номан заявив, що повстанці запустили ракети та безпілотники, які завдали серйозної шкоди будівлям і причалам порту, а також комерційним товарам і запасам продовольства.

Пізніше військові повідомили, що ракети впали в кількох районах, зокрема неподалік телевізійного каналу.

Моха – один із головних портів, що перебувають під контролем міжнародно визнаного уряду Ємену. Його реконструювали для обслуговування судноплавства в обхід порту Ходейда, який контролюють хусити.

Міністерство енергетики Саудівської Аравії повідомило про пожежу на об’єкті, що належить нафтопереробному комплексу Aramco. За даними міністерства, жертв немає. Причину пожежі воно не повідомило.