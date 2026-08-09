Нетаньягу відхилив 15-пунктний план Трампа щодо Смуги Гази

"Виведення військ не відбудеться, доки ХАМАС не буде “справді” роззброєно", заявив ізраїльський прем'єр.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу відхилив 15-пунктний план президента США Дональда Трампа щодо Смуги Гази, заявивши, що виведення військ не відбудеться, доки ХАМАС не буде “справді” роззброєно.

Про це повідомляє BBC.

Рада миру Трампа у липні заявила, що досягла угоди про “повне роззброєння” угруповання та інших збройних груп у Газі. Але ХАМАС заявив, що передача важкого озброєння залежить від того, чи Ізраїль припинить “всі форми агресії” та виведе свої війська з Гази.

Ізраїль продовжує завдавати ударів по Газі з моменту узгодження першого перемир'я на цій території в жовтні минулого року.

“Ізраїль відхиляє 15-пунктний документ”, – заявив Нетаньягу на засіданні кабінету міністрів у неділю.

Минулого місяця Трамп оголосив про “монументальний крок до міцного миру та безпеки” після того, як ХАМАС заявив, що прийняв план роззброєння для Гази.