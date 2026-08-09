Албанія підтримала візит Зеленського до Сербії та заявила про незмінну підтримку України й Косова

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Міністерство закордонних справ Албанії привітало візит президента України Володимира Зеленського до Сербії та підтвердило підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Водночас Тирана наголосила на своїй незмінній позиції щодо незалежності Косова.

Про це йдеться у заяві албанського зовнішньополітичного відомства.

У МЗС Албанії заявили, що не вважають коректним порівнювати ситуацію навколо Косова з російською агресією проти України.

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Албанська сторона наголосила, що незалежність Косова ґрунтується на власних історичних, політичних та правових обставинах. У відомстві нагадали, що Міжнародний суд ООН дійшов висновку, що проголошення незалежності Косова не порушило міжнародного права.

Водночас російську агресію проти України в Албанії назвали серйозним порушенням Статуту ООН та міжнародного права.

В Албанії також заявили, що Сербія та Косово мають спільне європейське майбутнє, а нормалізація їхніх відносин, яка зрештою має привести до взаємного визнання, сприятиме стабільності та примиренню в регіоні.

У МЗС Албанії назвали візит Зеленського до Сербії важливим і зазначили, що діалог сприяє обговоренню складних питань. Водночас у Тирані наголосили, що кожен крок, який допомагає Сербії дистанціюватися від російського впливу та наближатися до Європи, є позитивним.

Албанія також вкотре підтвердила підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також її європейського майбутнього.