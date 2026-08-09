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У Косові депутатка жбурнула яйця в прем’єр-міністра під час засідання парламенту, – ЗМІ

Засідання парламенту було зірвано.

У Косові депутатка жбурнула яйця в прем’єр-міністра під час засідання парламенту, – ЗМІ
Парламент Косово
Фото: EPA/UPG

У частково визнаному Косові зірвалося засідання парламенту після конфлікту між опозиційною депутаткою та прем’єр-міністром Альбіном Курті.

Про це повідомляє медіа Косово "KOHA".

Напруга у парламенті виникла після того, як Курті запропонував відкласти установче засідання. За словами прем’єра, йому потрібен додатковий час для переговорів із політичними силами перед висуненням кандидатури на посаду спікера парламенту.

Після цього Курті повернувся на своє місце. До нього підійшла депутатка від партії «Альянс» Тіме Кадріяй, яка дістала з сумки яйця та кілька разів жбурнула їх у прем’єр-міністра.

Під час інциденту депутатка вигукувала: "Ганьба". Після цього засідання парламенту було зірвано.

  • Косово вже майже два роки перебуває у політичній кризі. Суперечки між політичними силами ускладнюють формування та повноцінну роботу парламенту.
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