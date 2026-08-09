Медіа: Пентагон вимагає від оборонних компаній збільшити виробництво зброї

У листі до керівників оборонних підприємств зазначається, що компанії мають 21 день.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Пентагон закликав американські оборонні компанії якнайшвидше збільшити виробництво та постачання озброєнь, зокрема боєприпасів, запаси яких скоротилися через війну з Іраном.

Про це пише The Washington Post.

Заступник міністра війни США Стів Файнберг у листі до керівників оборонних підприємств заявив, що компанії мають 21 день, щоб подати плани щодо значного прискорення поставок та нарощування виробництва критично важливого озброєння.

Реклама

За його словами, багаторічні цикли розробки та виробництва зброї більше не відповідають потребам США, тому виробничі потужності необхідно розширювати вже зараз.

Директива Пентагону з'явилася на тлі скорочення американських запасів озброєнь після бойових дій з Іраном.

За даними WP, лише за перший місяць війни США використали понад 850 крилатих ракет Tomahawk, більш як 1000 ракет-перехоплювачів Patriot і THAAD, а також понад 1300 тактичних балістичних ракет.

За аналізом CSIS, світові запаси ракет Patriot скоротилися приблизно з 2200 до менш як 827 одиниць. Кількість ракет THAAD, за оцінками аналітиків, зменшилася з 452 до менш ніж 278.

Пентагон уже вживає заходів для поповнення запасів. Зокрема, відомство уклало рамкові угоди з Northrop Grumman і Lockheed Martin щодо збільшення виробництва ракет Patriot PAC-3 та THAAD.

Минулого тижня Пентагон також підписав із Lockheed Martin контракт вартістю до 58,6 млрд доларів, який має сприяти потроєнню виробництва ракет PAC-3 до 2030 року.

Крім того, американське оборонне відомство уклало рамкові угоди з низкою оборонних технологічних компаній, серед яких Anduril, Castelion, CoAspire, Leidos і Zone 5. Очікується, що вони допоможуть збільшити виробництво та закупівлі дешевших ракет і розширити ударні можливості американських військових.

Водночас експерти зазначають, що проблема дефіциту озброєнь може залишатися гострою, доки Конгрес США не схвалить додаткове фінансування оборонного сектору.