Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
ГоловнаСвіт

Медіа: Пентагон вимагає від оборонних компаній збільшити виробництво зброї

У листі до керівників оборонних підприємств зазначається, що компанії мають 21 день.

Медіа: Пентагон вимагає від оборонних компаній збільшити виробництво зброї
Міністр оборони США Піт Гегсет
Фото: EPA/JIM LO SCALZO

Пентагон закликав американські оборонні компанії якнайшвидше збільшити виробництво та постачання озброєнь, зокрема боєприпасів, запаси яких скоротилися через війну з Іраном.

Про це пише The Washington Post.

Заступник міністра війни США Стів Файнберг у листі до керівників оборонних підприємств заявив, що компанії мають 21 день, щоб подати плани щодо значного прискорення поставок та нарощування виробництва критично важливого озброєння.

Реклама

За його словами, багаторічні цикли розробки та виробництва зброї більше не відповідають потребам США, тому виробничі потужності необхідно розширювати вже зараз.

Директива Пентагону з'явилася на тлі скорочення американських запасів озброєнь після бойових дій з Іраном. 

За даними WP, лише за перший місяць війни США використали понад 850 крилатих ракет Tomahawk, більш як 1000 ракет-перехоплювачів Patriot і THAAD, а також понад 1300 тактичних балістичних ракет.

Читайте такожВійна з Іраном скоротила запаси ракет ППО США: це може вплинути на підтримку України, – NYT

За аналізом CSIS, світові запаси ракет Patriot скоротилися приблизно з 2200 до менш як 827 одиниць. Кількість ракет THAAD, за оцінками аналітиків, зменшилася з 452 до менш ніж 278.

Пентагон уже вживає заходів для поповнення запасів. Зокрема, відомство уклало рамкові угоди з Northrop Grumman і Lockheed Martin щодо збільшення виробництва ракет Patriot PAC-3 та THAAD.

Минулого тижня Пентагон також підписав із Lockheed Martin контракт вартістю до 58,6 млрд доларів, який має сприяти потроєнню виробництва ракет PAC-3 до 2030 року.

Крім того, американське оборонне відомство уклало рамкові угоди з низкою оборонних технологічних компаній, серед яких Anduril, Castelion, CoAspire, Leidos і Zone 5. Очікується, що вони допоможуть збільшити виробництво та закупівлі дешевших ракет і розширити ударні можливості американських військових.

Водночас експерти зазначають, що проблема дефіциту озброєнь може залишатися гострою, доки Конгрес США не схвалить додаткове фінансування оборонного сектору.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies