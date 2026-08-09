У Нігерії на масовому весіллі одружилися майже 1500 пар

У Нігерії близько 1500 пар одружилися на масовому весіллі, повідомляє DW.

Дводенне весілля організував губернатор штату Кано на півночі африканської країни.

Влада зазначає, що захід відбувся заради підтримки малозабезпечених сімей та сприяння соціальній стабільності.

“Вся ідея у тому, щоб допомогти нашим сім'ям і нам, чоловікам, які не є фінансово стабільними, одружитися”, – сказав наречений Абубакар Алію Муса агентству Associated Press.

Влада штату вже вдруге організовує масове весілля.

За даними регіонального уряду, кожна наречена отримала посаг у розмірі 200 000 найр (127 євро) та підтримку для створення власного бізнесу. Молодятам також надали предмети домашнього вжитку, зокрема ліжка, матраци та ковдри. Перед весіллям пари пройшли медичне обстеження та консультації.