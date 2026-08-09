Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
ГоловнаСвіт

У Нігерії на масовому весіллі одружилися майже 1500 пар

Пари отримали фінансову допомогу і предмети домашнього вжитку.

У Нігерії на масовому весіллі одружилися майже 1500 пар
Фото: Picture alliance

У Нігерії близько 1500 пар одружилися на масовому весіллі, повідомляє DW.

Дводенне весілля організував губернатор штату Кано на півночі африканської країни.

Влада зазначає, що захід відбувся заради підтримки малозабезпечених сімей та сприяння соціальній стабільності.

“Вся ідея у тому, щоб допомогти нашим сім'ям і нам, чоловікам, які не є фінансово стабільними, одружитися”, – сказав наречений Абубакар Алію Муса агентству Associated Press.

Влада штату вже вдруге організовує масове весілля.

За даними регіонального уряду, кожна наречена отримала посаг у розмірі 200 000 найр (127 євро) та підтримку для створення власного бізнесу. Молодятам також надали предмети домашнього вжитку, зокрема ліжка, матраци та ковдри. Перед весіллям пари пройшли медичне обстеження та консультації.

  • Нігерія роками бореться з серйозною кризою безпеки, особливо на півночі країни, яка регулярно зазнає рейдів та нападів ісламістських повстанців та угрупувань.
  • Багато озброєних груп у Нігерії також викрадають школярів, вимагаючи великий викуп. У середу уряд країни оголосив про звільнення 308 викрадених осіб.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies