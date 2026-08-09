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У Китаї оголосили найвищий рівень метеонебезпеки через потужний тайфун "Дельфін"

Очікується, що тайфун вийде на сушу з вечора 9 серпня до ранку 10 серпня.

У Китаї оголосили найвищий рівень метеонебезпеки через потужний тайфун "Дельфін"
Фото: pryroda.gov.ua

У Китаї оголосили найвищий рівень метеорологічної небезпеки через наближення до східного узбережжя країни потужного тайфуну "Дельфін".

Про це повідомляє China Daily.

Очікується, що тайфун вийде на сушу з вечора 9 серпня до ранку 10 серпня на ділянці узбережжя між містами Чжоушань у провінції Чжецзян та Фудін у провінції Фуцзянь.

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На момент спостережень центр тайфуну перебував у південній частині Східно-Китайського моря, приблизно за 215 км від узбережжя Чжецзяна. Максимальна швидкість вітру поблизу центру сягала 45 м/с, а центральний атмосферний тиск становив 950 гПа.

Синоптики прогнозують сильний вітер над більшою частиною Східно-Китайського моря. У низці провінцій очікуються сильні та надзвичайно сильні зливи.

Кількість опадів у постраждалих районах може становити 100–300 мм, а в окремих районах — 350–500 мм. Місцями кількість опадів може перевищити 600 мм.

За прогнозами, тайфун "Дельфін" відзначатиметься надзвичайно тривалим існуванням. Очікується, що він проіснує понад 15 днів, що більш ніж утричі перевищує середню тривалість життя типового тайфуну.

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