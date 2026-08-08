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Венс заявив про прогрес у переговорах з Іраном

Віцепрезидент США зазначив, що Вашингтон використовує цілий «комплекс інструментів».

Венс заявив про прогрес у переговорах з Іраном
Віцепрезидент США Джей Ді Венс
Фото: EPA/UPG

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон досяг певного прогресу в переговорах з Іраном протягом останніх кількох днів. Про це Венс сказав в інтерв’ю Fox News, цитує віцепрезидента Bloomberg.

«Ми перебуваємо посередині гри», – наголосив Венс.

Він зазначив, що Сполучені Штати застосовують «цілий комплекс інструментів» – дипломатичних, економічних та військових для захисту інтересів американців. Венс також висловив упевненість, що Вашингтон зможе досягти поставленої мети.

США очікують збереження обсягів видобутку та постачання нафти й газу з країн Перської затоки на рівні, який був до початку конфлікту. Саме це іранська сторона пообіцяла Вашингтону, пояснив віцепрезидент.

  • Сьогодні Іран заявив, що дуже близький до укладення угоди з Оманом щодо нового маршруту морського транзиту в Ормузькій протоці.
  • Переговорники вже завершують узгодження тимчасових смуг для суден, які заходять у Перську затоку й виходять із неї. Водночас у Тегерані застерегли, що домовленість не приведе до негайного відновлення руху.
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