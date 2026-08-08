У Болгарії заявили, що дрон біля газопроводу міг бути українським: як відреагували в МЗС України

У Софії вважають, що інцидент навряд був навмисним.

Міністерство оборони Болгарії проаналізувало уламки безпілотника, який вибухнув неподалік від компресорної станції Трансбалканського газопроводу.

У відомстві припустили, що дрон міг бути українським, пише БНР.

Попередній аналіз уламків показав, що, найімовірніше, йдеться про дрон-приманку «Мая». Такі безпілотники широко використовують Збройні Сили України, заявили в Міноборони Болгарії.

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Після інциденту Міністерство закордонних справ Болгарії викликало посла України Олесю Ілащук на зустріч. Вона відбудеться в понеділок, оскільки наразі посол перебуває в Києві.

Про це повідомляє Btv з посиланням на МЗС країни. Водночас у відомстві наголосили, що наразі немає підстав вважати інцидент навмисним.

Як відреагували в МЗС України?

В Міністерстві закордонних справ України повідомили LB.ua, що перебувають у тісному контакті з болгарською стороною для зʼясування обставин.

«Точно можемо сказати, що Сили оборони України навмисно не спрямовували жодних засобів у бік Болгарії. Зʼясовуємо зараз всі обставини того, що сталося, та всі технічні факти. Ми повністю відкриті до взаємодії з Болгарією для зʼясування деталей», – зауважили дипломати.

В МЗС додали, що першопричиною всіх інцидентів подібного типу є війна Росії проти України, що триває вже пʼятий рік, цілеспрямовано затягується Москвою та загрожує не лише українцям, але й, на жаль, іншим народам і країнам. Саме тому якнайшвидше завершення війни критично важливе для гарантування безпеки регіону.

Контекст

За словами прем’єр-міністра Болгарії Румена Радева, безпілотник увійшов у повітряний простір країни з боку Румунії. Це сталося поблизу Кардама.