Туреччина обмежила рух суден до Чорного моря через зростання кількості атак

Країна наразі не видає дозволи на транзит через протоку Дарданелли або потребує більше часу для розгляду заявок.

Туреччина обмежує рух торговельних суден до Чорного моря.

Уряд ухвалив таке рішення через занепокоєння збільшенням російських та українських атак на кораблі в регіоні, передає Bloomberg.

Головне управління берегової безпеки повідомило декільком кораблям, які прямували до російського Новоросійська, що наразі не видає дозволи на транзит через протоку Дарданелли або потребує більше часу для розгляду заявок.

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Це рішення фактично обмежує потік суден до Чорного моря, де нещодавно зросла кількість нападів на цивільний флот, зокрема, на турецькі кораблі.

Раніше цього тижня Міністерство закордонних справ Туреччини заявило, що група членів екіпажу, серед яких є громадяни країни, зазнала поранень внаслідок атак безпілотників на два турецькі судна. МЗС знову закликало країни терміново вжити заходів для безпеки судноплавства і попередило, що ескалація матиме негативні наслідки, зокрема, для продовольчої безпеки.

Джерела повідомляють, що обмеження також стосуються деяких суден, які прямують до України.

Цей крок створює додаткові складнощі для світової торгівлі у той час, коли постачання нафти вже зазнає збоїв через війну в Ірані і скорочення транзиту через Ормузьку протоку. Через загострення атак виникло занепокоєння щодо постачання зерна з чорноморського регіону, що минулого місця призвело до зростання цін на пшеницю до дворічного максимуму.

Водночас судна, які прямують до болгарських або турецьких портів, продовжують рух на північ через Дарданелли.