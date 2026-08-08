Верховний суд РФ відмовився переглядати вирок Єйського міського суду у справі про хабар, попри аргументи захисту про можливе використання технологій штучного інтелекту під час підготовки документа.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Правозахисники вважають цей випадок небезпечним прецедентом, оскільки судовий процес може перетворитися на формальну процедуру, коли рішення фактично визначене ще до завершення розгляду справи.

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У Верховному суді РФ фактично обмежилися оцінкою форми документа, зазначивши, що текст вироку викладений «ясно і зрозуміло». Інші аргументи захисту, за даними СЗРУ, залишилися без належної відповіді.

У розвідці зазначають, що поширення такого підходу може ще більше обмежити можливості для реального захисту в російських судах, а оскарження вироків перетворити на формальність.

За даними СЗРУ, щороку в Росії переглядають близько 100–150 тисяч кримінальних вироків, тоді як загальна кількість засуджених становить близько 500–600 тисяч осіб.

Особливі ризики це створює для політично чутливих справ. За перший квартал 2026 року російські суди винесли 107 вироків у справах, пов’язаних із державною безпекою, засудивши 110 людей.

Крім того, у справах, пов’язаних із війною проти України, під кримінальним переслідуванням у РФ перебувають понад 4 тисячі людей, а кількість винесених вироків уже перевищила 2,7 тисячі.

У СЗРУ наголошують, що поява "алгоритмічного" підходу до правосуддя на цьому тлі може ще більше нівелювати можливості для ефективного захисту обвинувачених у російських судах.