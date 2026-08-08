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США перехопили 51 торговельне судно в межах морської блокади Ірану

Американські військові здійснюють перевірку торговельного судноплавства біля іранського узбережжя.

США перехопили 51 торговельне судно в межах морської блокади Ірану
американський військовий слідкує за комерційним судном
Фото: CENTCOM

Станом на 7 серпня американські військові перехопили 51 торговельне судно, яке прямувало до іранських портів або прибережних районів. Операцію проводять у межах відновленої морської блокади Ірану.

Про це повідомило Центральне командування США (CENTCOM).

За даними американського командування, у межах блокади 51 комерційне судно було перенаправлено, ще два судна вивели з ладу.

Крім того, американські військові здійснили висадку на борт ще двох суден для перевірки дотримання встановлених вимог.

"Американський моряк стоїть на вахті в центрі бойової інформації на борту есмінця USS Mason (DDG 87), поки ракетний есмінець прямує регіональними водами, підтримуючи блокаду США проти іранських портів та прибережних районів", – йдеться у повідомленні.

За інформацією американського командування, військовослужбовці контролюють морські шляхи поблизу іранського узбережжя та здійснюють перевірку торговельного судноплавства.

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