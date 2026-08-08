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Гантер Байден визнав шкоду, яку його помилування завдало репутації батька

46-ий президент США наразі бореться з раком.

Гантер Байден визнав шкоду, яку його помилування завдало репутації батька
Гантер Байден
Фото: EPA/UPG

Син колишнього президента США Джо Байдена Гантер в інтерв'ю BBC вперше публічно визнав, що помилування, надане йому батьком у 2024 році було "нехорошим для американського народу, конституції та політичної спадщини президента".

Гантер пояснив, що глава держави діяв, керуючись побоюваннями, що його син стане об'єктом переслідувань з боку нової адміністрації Дональда Трампа. Байден-молодший вдячний за це рішення, навіть попри його контроверсійність. 

Згідно з помилуванням, Гантер Байден зміг уникнути покарання за незаконне володіння зброєю та податкові махінації. Джо Байден багато разів запевняв, що не скористається своєю владою для того, щоб захистити сина від відповідальності - але зробив це за місяць до того, як залишити офіс.

За словами Гантера, наразі Байден-старший продовжує боротьбу з онкологічним захворюванням. Його рак поширився і приносить експрезиденту біль та дискомфорт.

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