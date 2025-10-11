Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Джо Байден проходить курс променевої терапії: лікування раку переходить у нову фазу

Променева терапія триватиме близько п’яти тижнів.

Джо Байден проходить курс променевої терапії: лікування раку переходить у нову фазу
Експрезидент США Джо Байден
Фото: EPA-EFE/DONATO FASANO

Колишній президент США Джо Байден розпочав нову фазу лікування агресивної форми раку, діагностованого у травні.

Як пише NBC, про це повідомив у суботу його представник.

"У межах плану лікування раку передміхурової залози президент Байден наразі проходить курс променевої терапії та гормонального лікування", – йдеться у заяві речника.

За його словами, променева терапія розрахована приблизно на п’ять тижнів і позначає перехід до нового етапу в боротьбі з хворобою. Байден уже приймав гормональні препарати у таблетках.

Минулого місяця Байден також переніс лікування раку шкіри методом Моса. Це  хірургічна процедура, після якої на його лобі було видно велику пов’язку під час публічних виступів.

У травні колишній президент повідомив, що йому діагностували агресивну форму раку передміхурової залози, яка вже дала метастази в кістки.

Його офіс тоді заявив, що Байден розглядає кілька варіантів лікування, щоб забезпечити "ефективне управління" хворобою.

Колишньому президенту, якому наступного місяця виповниться 83 роки, за словами представників, "вдається добре триматися".
