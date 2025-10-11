Латвія наказала 841 громадянину РФ покинути країну. Вони не змогли довести володіння мовою та пройти перевірку безпеки

У 2024 році Латвія зробила суворішими міграційні правила для громадян Росії, які хочуть залишитися в балтійській країні.

Латвія наказала 841 громадянину Росії покинути країну до 13 жовтня після того, як вони не змогли довести своє володіння латвійською мовою та пройти обов'язкові перевірки безпеки, передає Politico.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну на початку 2022 року, Латвія внесла зміни до свого імміграційного закону пізніше того ж року, а у 2024 році ще більше посилила його, зробивши правила суворішими для громадян Росії, які хочуть залишитися в балтійській країні.

Поправки вимагають від громадян Росії подати заявку на отримання статусу довгострокового резидента ЄС, продемонструвати знання латвійської мови на рівні А2 та пройти перевірки безпеки та біографічних даних до 30 червня 2025 року, щоб легально залишатися в країні.

Нові правила торкнулися близько 30 000 громадян Росії. Хоча більшості вдалося виконати вимоги, близько 2600 добровільно покинули Латвію.

Однак 841 громадянин Росії не подав необхідні документи вчасно.