FT: США допомагають Україні завдавати удари по енергетичній інфраструктурі Росії, щоб послабити економіку Путіна

США протягом кількох місяців надають Україні підтримку у проведенні далекобійних ударів по російських енергетичних об’єктах, пише Financial Times із посиланням на проінформованих співрозмовників.

За словами українських та американських посадовців, це частина скоординованої стратегії, спрямованої на ослаблення економіки Росії та примус її керівництва до переговорів.

Американська розвідка надає Києву інформацію про вразливі об’єкти, маршрути польоту, висоту і час атак, що дозволяє українським безпілотникам уникати російських систем ППО.

Водночас джерела зазначають, що США також визначають пріоритетні цілі для України, а українські дрони стають інструментом для економічного тиску на Кремль.

Після телефонної розмови Дональда Трампа та Володимира Зеленського у липні, у ході якої обговорювали можливість ударів по Москві, США почали надавати більш конкретні дані для планування операцій.

За словами посадовців, це дозволило Україні точніше картографувати російську ППО та планувати маршрути ударів.

Зазначається, що обмін розвідувальними даними став новою ознакою того, що Трамп поглибив свою підтримку України, у той час як його розчарування Росією зростає.

Завдяки технологічним оновленням дронів та збільшеному виробництву, Україна може запускати більше безпілотників одночасно. Основними інструментами є дрони Fire Point та Liutyi, а також українські ракети Нептун і Фламінго.

СБУ повідомила, що нещодавно її спецпідрозділ вразив нафтопереробний завод Bashneft-UNPZ у місті Уфа, за 1,4 тисячі км від України.

Успіхи України змусили Москву скоротити експорт дизелю, збільшити імпорт пального, зокрема з Білорусі та Китаю, а також втратити до 20% потужностей з виробництва палива.

Загалом за серпень–вересень було пошкоджено щонайменше 16 з 38 російських нафтопереробних заводів, що вплинуло на понад мільйон барелів на день.

Зеленський підкреслив, що Україна працює з розвідкою США "передусім для захисту", зокрема завдяки системам Patriot, NASAMS та Iris-T, наданим західними партнерами. Обговорюється й можливість постачання Україні крилатих ракет Tomahawk, що "може посилити Україну і протрезвити Росію".