В Іспанській Каталонії зливи спричинили повені, на Ібіці скасували авіарейси

Спричинені зливами повені 12 жовтня почалися в іспанській Каталонії. Опубліковані в соцмережах відео зафіксували потоки каламутної води, що проносилася через міста Санта-Барбара і Ла-Рапіта, передає BBC.

Деякі люди опинилися заблокованими в транспорті. Повідомлень про жертв і потерпілих не було.

Іспанське національне агентство погоди, AEMET, оголосило найвищий рівень загрози в прибережній провінції. Очікується, що протягом 12 годин випаде 180 мм опадів.

"Ситуація складна, і очікується ще більше дощів", – повідомила високопосадовиця агентства Крістіна Вісент у коментарі газеті La Vanguardia.

У сусідньому регіоні в Барселоні і Валенсії призупинили залізничні рейси. Декілька реніонів на південному сході Іспанії, зокрема Белеарські острови, у попередні дні стикнулися з потужними зливами і повенями. Аеропорти Ібіци призупинили рейси, передає The Independent.