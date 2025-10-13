Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Зимова кампанія України
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
В Іспанській Каталонії зливи спричинили повені, на Ібіці скасували авіарейси

В регіоні Валенсія призупинили курсування поїздів. 

Спричинені зливами повені 12 жовтня почалися в іспанській Каталонії. Опубліковані в соцмережах відео зафіксували потоки каламутної води, що проносилася через міста Санта-Барбара і Ла-Рапіта, передає BBC.

Деякі люди опинилися заблокованими в транспорті. Повідомлень про жертв і потерпілих не було. 

Іспанське національне агентство погоди, AEMET, оголосило найвищий рівень загрози в прибережній провінції. Очікується, що протягом 12 годин випаде 180 мм опадів. 

"Ситуація складна, і очікується ще більше дощів", – повідомила високопосадовиця агентства Крістіна Вісент у коментарі газеті La Vanguardia.

У сусідньому регіоні в Барселоні і Валенсії призупинили залізничні рейси. Декілька реніонів на південному сході Іспанії, зокрема Белеарські острови, у попередні дні стикнулися з потужними зливами і повенями. Аеропорти Ібіци призупинили рейси, передає The Independent.

У Каталонії зливи спричинили повені
Фото: BBC
У Каталонії зливи спричинили повені

