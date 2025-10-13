Каллас: наразі тривають дебати щодо 19-го пакету санкцій ЄС проти Росії

Європейський Союз продовжує обговорення 19-го пакету санкцій проти Росії та намагається узгодити рішення до саміту Євроради.

Як заявила висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас під час спільного виступу з президентом Зеленським, країни-члени намагаються досягти узгодженого рішення до саміту Європейської Ради, який відбудеться 23–24 жовтня у Брюсселі, пише "Інтерфакс-Україна".

"Це вже дев’ятнадцятий пакет санкцій, і кожного разу ми стикаємося з труднощами, адже в нас 27 держав-членів і 27 різних демократій. Дебати тривають. Ми прагнемо досягти результату до європейського саміту, але навіть якщо цього не станеться, робота продовжиться, і я впевнена, що зрештою рішення буде ухвалене", — наголосила Каллас.

Очікується, що новий санкційний пакет включатиме додаткові обмеження, спрямовані на зменшення можливостей Росії обходити попередні санкції та підтримувати військову промисловість.