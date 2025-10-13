Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
ФотоДо Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
ГоловнаСвіт

Каллас: наразі тривають дебати щодо 19-го пакету санкцій ЄС проти Росії

Новий санкційний пакет включатиме додаткові обмеження проти РФ.

Каллас: наразі тривають дебати щодо 19-го пакету санкцій ЄС проти Росії
Кая Каллас
Фото: EPA/UPG

Європейський Союз продовжує обговорення 19-го пакету санкцій проти Росії та намагається узгодити рішення до саміту Євроради.

Як заявила висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас під час спільного виступу з президентом Зеленським, країни-члени намагаються досягти узгодженого рішення до саміту Європейської Ради, який відбудеться 23–24 жовтня у Брюсселі, пише "Інтерфакс-Україна".

"Це вже дев’ятнадцятий пакет санкцій, і кожного разу ми стикаємося з труднощами, адже в нас 27 держав-членів і 27 різних демократій. Дебати тривають. Ми прагнемо досягти результату до європейського саміту, але навіть якщо цього не станеться, робота продовжиться, і я впевнена, що зрештою рішення буде ухвалене", — наголосила Каллас.

Очікується, що новий санкційний пакет включатиме додаткові обмеження, спрямовані на зменшення можливостей Росії обходити попередні санкції та підтримувати військову промисловість.

  • 1 жовтня стало відомо, що G7 наближаються до узгодження нових жорстких санкцій проти Росії через її небажання завершити війну проти України. Нові обмеження можуть стосуватися ключових секторів економіки РФ ‒ енергетики, фінансів та військової промисловості. Також розглядаються санкції проти держав і компаній, які допомагають Москві обходити вже запроваджені обмеження.
  • Особливий акцент зроблено на нафтовому секторі, що залишається головним джерелом доходів Кремля. Зокрема, йдеться про можливість санкцій проти великих російських нафтових компаній, так званого "тіньового флоту" танкерів та схем торгівлі енергоресурсами.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies