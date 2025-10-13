Каллас: наразі тривають дебати щодо 19-го пакету санкцій ЄС проти Росії

Європейський Союз продовжує обговорення 19-го пакету санкцій проти Росії та намагається узгодити рішення до саміту Євроради.
Як заявила висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас під час спільного виступу з президентом Зеленським, країни-члени намагаються досягти узгодженого рішення до саміту Європейської Ради, який відбудеться 23–24 жовтня у Брюсселі, пише "Інтерфакс-Україна".
"Це вже дев’ятнадцятий пакет санкцій, і кожного разу ми стикаємося з труднощами, адже в нас 27 держав-членів і 27 різних демократій. Дебати тривають. Ми прагнемо досягти результату до європейського саміту, але навіть якщо цього не станеться, робота продовжиться, і я впевнена, що зрештою рішення буде ухвалене", — наголосила Каллас.
Очікується, що новий санкційний пакет включатиме додаткові обмеження, спрямовані на зменшення можливостей Росії обходити попередні санкції та підтримувати військову промисловість.
- 1 жовтня стало відомо, що G7 наближаються до узгодження нових жорстких санкцій проти Росії через її небажання завершити війну проти України. Нові обмеження можуть стосуватися ключових секторів економіки РФ ‒ енергетики, фінансів та військової промисловості. Також розглядаються санкції проти держав і компаній, які допомагають Москві обходити вже запроваджені обмеження.
- Особливий акцент зроблено на нафтовому секторі, що залишається головним джерелом доходів Кремля. Зокрема, йдеться про можливість санкцій проти великих російських нафтових компаній, так званого "тіньового флоту" танкерів та схем торгівлі енергоресурсами.