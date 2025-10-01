У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Bloomberg: G7 готується до значного посилення санкцій проти Росії

Проєкт передбачає широкий спектр нових обмежень.

Фото: НАЗК

Країни "Групи семи" (G7) наближаються до узгодження нових жорстких санкцій проти Росії через її небажання завершити війну проти України. 

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на проєкт заяви, який наразі готують для ухвалення.

"Ми єдині в необхідності діяти спільно й вважаємо, що зараз час для суттєвої та скоординованої ескалації заходів, аби посилити стійкість України та критично послабити здатність Росії вести війну", — йдеться у документі.

Очікується, що в середу з відповідною заявою виступлять міністри фінансів країн G7. Текст ще може зазнати змін, перш ніж його офіційно погодять усі учасники — США, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Японія та Канада.

За даними джерел, нинішній проєкт передбачає широкий спектр нових обмежень. Вони можуть стосуватися ключових секторів економіки РФ — енергетики, фінансів та військової промисловості. Також розглядаються санкції проти держав і компаній, які допомагають Москві обходити вже запроваджені обмеження.

Особливий акцент зроблено на нафтовому секторі, що залишається головним джерелом доходів Кремля. Зокрема, йдеться про можливість санкцій проти великих російських нафтових компаній, так званого "тіньового флоту" танкерів та схем торгівлі енергоресурсами.

Крім того, міністри обговорять фінансові потреби України, у тому числі можливості подальшого використання заморожених активів російського Центробанку.

Паралельно з G7 працює й Європейський Союз. Лідери країн-членів зустрілися в Данії, де набирає обертів план використати заморожені активи РФ для надання Україні нового пакету допомоги обсягом €140 млрд (приблизно $164 млрд).

Також ЄС готує новий санкційний пакет, що передбачає заборону імпорту російського скрапленого газу до 2027 року та посилення обмежень у фінансовій і енергетичній сферах.

За словами співрозмовників видання, і ЄС, і G7 планують остаточно погодити свої пакети санкцій уже цього місяця.
