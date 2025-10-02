У Німеччині затримали представників ХАМАСу, які планували атаку

Німецькі правоохоронці заарештували у Берліні трьох членів палестинського угруповання ХАМАС, які мали намір здійснити збройні напади на об'єкти, пов'язані з єврейською громадою та Державою Ізраїль.

Як пише BBC, двоє із затриманих мають німецьке громадянство, ще один родом із Лівану. Влітку, як свідчать докази, вони займалися незаконною купівлею зброї та набоїв для терористичної атаки.

Запобігти нападу поліціянтам вдалося буквально за день до Йом-Кіппуру - найбільш святого дня у єврейському календарі.

ХАМАС, заборонений на території ЄС як терористична організація, вже встиг заперечити будь-який зв'язок із затриманими злочинцями.