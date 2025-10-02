Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
Світ

У Німеччині затримали представників ХАМАСу, які планували атаку

Цілями обрали об'єкти єврейської громади.

У Німеччині затримали представників ХАМАСу, які планували атаку
Німецька поліція
Фото: EPA/UPG

Німецькі правоохоронці заарештували у Берліні трьох членів палестинського угруповання ХАМАС, які мали намір здійснити збройні напади на об'єкти, пов'язані з єврейською громадою та Державою Ізраїль.

Як пише BBC, двоє із затриманих мають німецьке громадянство, ще один родом із Лівану. Влітку, як свідчать докази, вони займалися незаконною купівлею зброї та набоїв для терористичної атаки.

Запобігти нападу поліціянтам вдалося буквально за день до Йом-Кіппуру - найбільш святого дня у єврейському календарі. 

ХАМАС, заборонений на території ЄС як терористична організація, вже встиг заперечити будь-який зв'язок із затриманими злочинцями. 
﻿
