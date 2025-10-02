У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
ЕксклюзивЯкщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
ЕксклюзивВ інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
ГоловнаСвіт

Макрон: Європа перешкоджатиме руху російського «тіньового флоту» у своїх водах

У Франції затримали екіпаж судна, яке підозрюють у перевезенні російської нафти в обхід санкцій.

Макрон: Європа перешкоджатиме руху російського «тіньового флоту» у своїх водах
Емманюель Макрон
Фото: EPA/UPG

Європейські країни почнуть перешкоджати руху суден із російського «тіньового флоту» у своїх водах. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон після зустрічі Європейської політичної спільноти в Копенгагені, пише Politico.

«Ми вирішили зробити крок уперед, запровадивши політику перешкоджання підозрілим судам у наших водах», — сказав Макрон.

За його словами, найближчими днями начальники штабів оборони країн ЄС у координації з НАТО проведуть зустріч, щоб розробити спільні дії з блокування "тіньової флотилії". Ініціативу просувають Франція та Велика Британія.

Коментар президента Франції прозвучав наступного дня після того, як французькі сили затримали двох членів екіпажу танкера, який підозрюють у належності до російської мережі суден.

«Є від 800 до 1000 кораблів, які сприяють російським воєнним зусиллям», — наголосив Макрон, назвавши рішення перешкоджати їм «ще одним кроком у боротьбі проти «тіньового флоту».
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies