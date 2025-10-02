Макрон: Європа перешкоджатиме руху російського «тіньового флоту» у своїх водах

У Франції затримали екіпаж судна, яке підозрюють у перевезенні російської нафти в обхід санкцій.

Європейські країни почнуть перешкоджати руху суден із російського «тіньового флоту» у своїх водах. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон після зустрічі Європейської політичної спільноти в Копенгагені, пише Politico.

«Ми вирішили зробити крок уперед, запровадивши політику перешкоджання підозрілим судам у наших водах», — сказав Макрон.

За його словами, найближчими днями начальники штабів оборони країн ЄС у координації з НАТО проведуть зустріч, щоб розробити спільні дії з блокування "тіньової флотилії". Ініціативу просувають Франція та Велика Британія.

Коментар президента Франції прозвучав наступного дня після того, як французькі сили затримали двох членів екіпажу танкера, який підозрюють у належності до російської мережі суден.

«Є від 800 до 1000 кораблів, які сприяють російським воєнним зусиллям», — наголосив Макрон, назвавши рішення перешкоджати їм «ще одним кроком у боротьбі проти «тіньового флоту».