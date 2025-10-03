«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
ЕксклюзивЯкщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
ЕксклюзивВ інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
ГоловнаСвіт

В одну із жертв нападу на синагогу у Манчестері поліція поцілила під час пострілу

Наразі вважається, що підозрюваний Джихад Аль-Шамі не мав при собі вогнепальної зброї.

В одну із жертв нападу на синагогу у Манчестері поліція поцілила під час пострілу
Фото: EPA/UPG

Одна з жертв вчорашнього нападу на синагогу у Манчестері була поранена поліцією під час пострілу в нападника.

Про це повідомляє BBC з посиланням на заяву начальника поліції.

Правоохоронці поінформували, що у двох жертв нападу виявили вогнепальні поранення.

“Патологоанатом Міністерства внутрішніх справ повідомив, що він попередньо визначив, що одна з померлих жертв, схоже, отримала поранення, відповідне вогнепальному”, – йдеться у заяві.

Наразі вважається, що підозрюваний Джихад Аль-Шамі не мав при собі вогнепальної зброї, і єдині постріли були зроблені офіцерами з вогнепальної зброї, коли вони працювали, щоб запобігти проникненню злочинця до синагоги.

“Отже, за умови подальшого судово-медичного обстеження, це поранення, на жаль, могло бути отримане як трагічний та непередбачений наслідок терміново необхідних дій, вжитих моїми офіцерами для припинення цього жорстокого нападу”, ‒ зазначив очільник поліції.

Зараз у лікарні перебувають три особи, постраждалі під час події. Медичні працівники повідомили, що одна з них також отримала вогнепальне поранення, “яке, на щастя, не загрожує життю”.

У поліції додали, що обидві жертви стояли поруч за дверима синагоги, коли віряни намагалися не допустити нападника всередину.

  • Після нападу британський уряд пообіцяв подвоїти зусилля у боротьбі з антисемітизмом після нападу, який стався у Йом Кіпур ‒ найсвятіший день юдейського календаря.
  • Сьогодні поліція назвала імена загиблих: 53-річний Едріан Доулбі та 66-річний Мелвін Кравіц, обидва місцеві мешканці. Вони загинули у четвер, коли нападник наїхав автомобілем на пішоходів, а потім почав різати людей ножем біля синагоги Heaton Park Hebrew Congregation у Манчестері.
  • Лідери єврейської громади кажуть, що почуваються наляканими через регулярні масові марші на підтримку Палестини у великих містах, які, на їхню думку, розпалюють ненависть до євреїв.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies