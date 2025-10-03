В одну із жертв нападу на синагогу у Манчестері поліція поцілила під час пострілу

Наразі вважається, що підозрюваний Джихад Аль-Шамі не мав при собі вогнепальної зброї.

Одна з жертв вчорашнього нападу на синагогу у Манчестері була поранена поліцією під час пострілу в нападника.

Про це повідомляє BBC з посиланням на заяву начальника поліції.

Правоохоронці поінформували, що у двох жертв нападу виявили вогнепальні поранення.

“Патологоанатом Міністерства внутрішніх справ повідомив, що він попередньо визначив, що одна з померлих жертв, схоже, отримала поранення, відповідне вогнепальному”, – йдеться у заяві.

Наразі вважається, що підозрюваний Джихад Аль-Шамі не мав при собі вогнепальної зброї, і єдині постріли були зроблені офіцерами з вогнепальної зброї, коли вони працювали, щоб запобігти проникненню злочинця до синагоги.

“Отже, за умови подальшого судово-медичного обстеження, це поранення, на жаль, могло бути отримане як трагічний та непередбачений наслідок терміново необхідних дій, вжитих моїми офіцерами для припинення цього жорстокого нападу”, ‒ зазначив очільник поліції.

Зараз у лікарні перебувають три особи, постраждалі під час події. Медичні працівники повідомили, що одна з них також отримала вогнепальне поранення, “яке, на щастя, не загрожує життю”.

У поліції додали, що обидві жертви стояли поруч за дверима синагоги, коли віряни намагалися не допустити нападника всередину.