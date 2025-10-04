Кислиця: Європа повинна серйозно поставитися до загрози з боку Росії

Росія вкорінила в країни ЄС "агентів і шпигунів", які відповідальні за польоти дронів в країнах Європи.

Європа має серйозно поставитися до екзистенційної загрози, яку становить для неї Росія, заявляє перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця в інтерв'ю The Guardian.

Кислиця наголошує, що Кремль вже перебуває у стані війни з Європою. Він сказав, що нещодавні вторгнення Росії за допомогою безпілотників проти кількох країн ЄС були добре прорахованими та спробою "зрушити червоні лінії".

"Я впевнений, що Путін отримує емоційне, якщо не фізичне задоволення, принижуючи Захід, демонструючи те, що він вважає своєю надзвичайною силою", – каже Кислиця.

За його словами, безрозсудні дії російського диктатора можуть викликати ворожість Білого дому, який, здається, охолонув до нього.

Він припустив, що Росія робитиме далі, залежить від того, чи продемонструють Європа та адміністрація Трампа колективну рішучість. Без рішучої трансатлантичної відповіді Путін, як він передбачив, "нарощуватиме ескалацію", вживаючи нових заходів, спрямованих на дезорієнтацію та паралізацію континенту.

Кислиця підкреслив, що Росія вкорінила в країни ЄС "агентів і шпигунів", які, за його словами, відповідальні за польоти дронів над аеропортами в Данії та Німеччині, а також над військовими базами союзників. Він назвав їх "консервами", які Москва може активувати або "відкрити" за потреби.

На думку Кислиці, європейські лідери в цілому усвідомили загрозу, але багато інших, зокрема експертів і фахівців у Західній Європі, ще цього не зрозуміли. Тому для поширення цієї інформації з огляду на безжального і "безпринципного супротивника" потрібна просвітницька робота, вважає перший заступник міністра.

"Багато політиків досі мислять за зразками та алгоритмами минулого століття, коли війна означала введення військ і танків. У XXI столітті не потрібні танки, щоб поставити на коліна технологічно розвинені країни. Кібервійна – це реальність. Гаубиці не потрібні, щоб паралізувати банківську систему. Використовуючи дрони розумно, можна досягти своїх цілей краще, ніж за допомогою ядерної бомби", – сказав Кислиця.

Водночас, Кислиця додає, що ситуація розвивається на користь України, попри повільне просування російських військ у кількох районах бойових дій. Кислиця навів як приклад позитивні зміни у Вашингтоні, «більш серйозні» дискусії в Європі та невдачу Росії у досягненні військового прориву під час літнього наступу.