Politico: Гегсет звільнив начальника штабу ВМС Штатів Джона Гаррісона

Міністр оборони Піт Гегсетх у п’ятницю звільнив начальника штабу ВМС Джона Гаррісона, надзвичайно впливового помічника, який організував перестановки у бюрократії служби.

Про це пише Politico.

За словами двох офіційних осіб у сфері оборони та колишнього чиновника, раптове усунення Гаррісона відбулося після підтвердження цього тижня кандидатури на цю посаду заступника міністра ВМС Хунга Цао.

Пентагон у заяві підтвердив відставку Гаррісона. Відомство подякувало за службу. Гаррісон від коментарів утримався.

Традиційно посада начальника штабу міністра ВМС була "за лаштунками". Це – старший помічник, який слідкує за безперебійною роботою служби. Але Гаррісон, призначений адміністрацією Трампа та який приєднався до служби в січні, мав рідкісну владу.

Гаррісон та очільник ВМС Джон Фелан запровадили масштабні зміни в політиці та бюджетних офісах ВМС і намагалися обмежити вплив заступника міністра.

Тим часом Цао – ветеран ВМС і колишній кандидат у Сенат від Республіканської партії у Вірджинії, на посаду якого його номінував президент Дональд Трамп.

Усунення Гаррісона відбувається на тлі кількох місяців перестановок у Пентагоні. Раніше цього року Гегсет звільнив кількох старших помічників, а також очільника Об’єднаного комітету начальників штабів та командування ВМС, ВПС і Берегової охорони.