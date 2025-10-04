NYT: адміністрація Трампа планує на наступний рік рекордно низький ліміт на прийом нових біженців – 7500 осіб

Це більш ніж у 15 разів менше, ніж попередній ліміт у 125 тисяч осіб, встановлений адміністрацією Байдена. Більшість із цих обмежених місць планують зарезервувати для білих африканерів (нащадків європейських колоністів) із Південної Африки.

Адміністрація Дональда Трампа має намір різко обмежити кількість біженців, яких США прийматимуть у наступному році, встановивши нову стелю на рівні лише 7 500 осіб, пише The New York Times з посиланням на документи, які є у розпорядженні видання, та чиновників, знайомих із цим питанням.

Це стане найнижчим показником за всю історію програми і суттєво нижчим за обмеження у 125 000, встановлене адміністрацією Байдена.

Більшість із цих обмежених місць планується зарезервувати для білих африканерів із Південної Африки та інших груп, які, за словами адміністрації, стикаються з “несправедливою дискримінацією”. Це означає фактичне закриття дверей для десятків тисяч сімей, які роками чекають у таборах по всьому світу на можливість переселитися до США, рятуючись від війни та голоду.

Білий дім офіційно ще не оголосив про рішення. Анонімний посадовець пояснив, що остаточне затвердження можливе лише після консультацій із Конгресом, які затримуються через урядовий “шатдаун”.

Нинішнє обмеження удвічі менше за попередній історичний мінімум у 15 000 місць, встановлений Трампом ще 2020 року за першої каденції. Для порівняння, у 2024 фінансовому році США прийняли близько 100 000 біженців.