Санду: Україні потрібна більша та швидша підтримка від російського терору

Президентка Молдови закликала міжнародну спільноту збільшити допомогу Україні.

Санду: Україні потрібна більша та швидша підтримка від російського терору
Фото: EPA/UPG

Президентка Молдови Мая Санду відреагувала на російські обстріли по цивільній інфраструктурі України та закликала світ збільшити та посили допомогу Києву для захисту від російського терору.

Про це Мая Санду написала у мережі "Х".

"Війна Росії проти України – це щоденний терор. Лише за два дні РФ атакувала пасажирські поїзди та завдавала ударів по цивільній інфраструктурі, щоб заморозити людей та заблокувати їхнє пересування. Це воєнні злочини. Україні потрібна більша та швидша підтримка для порятунку життів та захисту своєї свободи", — наголосила Санду.

  • Минулої ночі РФ здійснила чергову комбіновану атаку на Україну, застосувавши понад 50 ракет і близько 500 ударних дронів типу "Шахед". 
