Макрон оголосив склад нового уряду Франції

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив склад нового уряду, намагаючись вивести країну з політичної кризи. Водночас його суперники попередили, що швидко спробують усунути цей кабінет, якщо він не припинить політику минулих років.

Про це пише The Guardian.

Новий склад уряду був представлений майже через місяць після призначення прем’єр-міністра Себастьяна Лекорню, який намагався заручитися підтримкою різних політичних сил у глибоко розділеному парламенті.

Міністром фінансів став Ролан Лескюр, близький соратник президента, який на початку кар’єри короткий час належав до Соціалістичної партії. Він стоїть перед складним завданням – домогтися підтримки або хоча б утримання від голосування з боку соціалістів, водночас зберігаючи пробізнесовий курс Макрона і не втрачаючи підтримки правих та лібералів.

Колишній міністр фінансів Брюно Ле Мер, який відповідав за антикризову політику під час пандемії COVID-19, тепер став міністром оборони.

Кілька ключових міністрів залишилися на своїх посадах:

Жан-Ноель Барро – міністр закордонних справ,

Брюно Ретайо – міністр внутрішніх справ,

Жеральд Дарманен – міністр юстиції.

Першим серйозним випробуванням для 39-річного Лекорню, п’ятого прем’єра за два роки, стане виступ у вівторок, під час якого він представить урядову програму. Переговори щодо бюджету дедалі загострюються, вимагаючи балансу між трьома ідеологічно протилежними блоками – правлячою центристською меншістю Макрона, крайніми правими та лівими. Двоє попередників Лекорню – Франсуа Байру та Мішель Барньє – були усунуті парламентом через спроби скоротити державні витрати.

Лекорню заявив, що розуміє заклики до розриву з політикою попередніх восьми років правління Макрона. Однак його опоненти стверджують, що новий уряд лише продовжує старий курс.