В Албанії під час засідання розстріляли суддю

В албанській столиці Тирані чоловік просто у залі суду під час слухання справи щодо майнових прав дістав зброю та вистрілив у суддю та двох своїх опонентів.

Як пише The Guardian, служителя Феміди з пораненнями одразу відвезли до лікарні, проте він помер дорогою. Батько та син, які теж постраждали, перебувають у стабільному стані. Стрільця одразу ж затримали.

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама на тлі інциденту закликав до суворіших покарань за злочини, пов'язані зі зброєю. На думку голови уряду, "система правосуддя має відповідати агресорам найжорсткішими методами".

"Атакою на всю судову систему" назвав стрілянину президент республіки Бейрам Бегай.