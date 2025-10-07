Пентагон послабив правила доступу для преси

Журналісти більше не повинні отримувати попереднє схвалення від Міністерства оборони США перед публікацією матеріалів, що містять неофіційну інформацію.

Пентагон пом’якшив і уточнив нові обмеження для журналістів, які висвітлюють діяльність відомства, після більш ніж двотижневих переговорів із національними медіаорганізаціями.

Про це пише The New York Times.

Згідно з оновленими правилами, журналісти, які мають акредитацію для роботи в Пентагоні, не зобов’язані подавати свої тексти на погодження перед публікацією. Попередній варіант правил трактувався інакше — ніби така згода потрібна, що викликало гостру критику з боку ЗМІ.

Водночас встановили норми, за якими журналістів можуть визнати "загрозою безпеці" й позбавити їх акредитації.

Медіаорганізації, які прагнуть зберегти доступ до будівлі Пентагону, мають тиждень, щоб ознайомитися з новою політикою та підписати її. Якщо вони цього не зроблять, їхні журналісти можуть втратити перепустки. Підписуючи документ, журналіст підтверджує, що ознайомився з правилами, "навіть якщо не обов’язково з ними погоджується".

Початковий варіант правил викликав хвилю обурення, адже його сприймали як черговий крок адміністрації Дональда Трампа проти незалежних медіа

Раніше Білий дім, наприклад, заборонив Associated Press брати участь у певних подіях, бо агентство відмовилося називати Мексиканську затоку "Затокою Америки". Також Трамп подавав позови проти Wall Street Journal і New York Times через їхні матеріали, хоча справи були відхилені.

Журналісти мали вільний доступ до коридорів Пентагону десятиліттями, але новий міністр оборони Піт Гегсет почав обмежувати цю практику з моменту свого призначення вісім місяців тому.

У січні він прибрав робочі місця чотирьох видань – The New York Times, NBC News, Politico та NPR, – хоча їхнім журналістам поки що дозволено працювати в будівлі. Після протестів відомство прибрало місця ще чотирьох ЗМІ, пояснюючи це "ротацією". Водночас нові місця отримали медіа, лояльні до адміністрації Трампа, зокрема Breitbart, Daily Caller, Newsmax, OANN та Washington Examiner.

У травні указ Гегсета заборонив журналістам перебувати поблизу офісу міністра без офіційного супроводу. Пресасоціація назвала це "прямою атакою на свободу преси".

Минулого місяця Хегсет у соцмережах заявив, що зміни є частиною "популістської трансформації" Пентагону.Юристи медіа розкритикували нововведення. У листі від 22 вересня Комітет захисту журналістів попередив, що правила містять нечіткі формулювання, які можуть трактуватися як обов’язок отримувати дозвіл на публікацію навіть некласифікованої інформації.

Іншу тривогу викликало питання, як саме Пентагон визначатиме, хто є "загрозою безпеці", що може призвести до позбавлення акредитації.

Оновлений проєкт уточнює, що отримання або публікація журналістами секретних чи чутливих даних, якщо це відбулося без підбурювання урядовців до порушення закону, захищене Першою поправкою Конституції США.

Проте заклики до службовців "порушувати закони чи політику щодо розголошення інформації" можуть бути підставою визнати журналіста ризиком для безпеки. Саме ця норма, за словами юристів, може стати підставою для переслідування розслідувальної журналістики.

Головний речник Пентагону Шон Парнелл заявив, що "основні медіа спотворюють зміст правил". У своєму дописі від 24 вересня він пояснив, що вимога про схвалення стосується урядовців, а не журналістів.

Як саме відомство буде застосовувати ці "загальні правила ведення роботи" для журналістів, поки незрозуміло.