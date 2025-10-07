Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
У Індонезії завершили пошуки на місці обвалу школи: понад 60 жертв

Виявили останки, які необхідно ідентифікувати. 

Пошуки жертв під завалами школи
Фото: EPA/UPG

Індонезійські рятувальники у вівторок завершили пошуки жертв, які опинилися під завалами зруйнованої школи-інтернату в провінції Східна Ява. Підтверджено понад 60 загиблих. 

Про це пишуть The Guardian та Reuters

Минулого тижня школа Аль-Хозіні обвалилася на сотні людей, переважно підлітків, під час післяобідньої молитви. Більшість із них вибралися. 

Агентство з ліквідації наслідків стихійних лих заявило, що знайдено тіла 61 людини, що знаходилися в будівлі, а також сім частин тіл, які поліція намагається ідентифікувати.

"Операції, пов’язані з обваленням конструкції школи Аль-Хозіні… офіційно закриті", – сказав Мохаммад Сьяфі, керівник пошуково-рятувального агентства, після того, як прибрали завали.

Директор з операцій агентства Юді Брамантьо заявив, що рятувальники у вівторок розчистили всі завали на місці обвалу, обстежили територію та дійшли висновку, що знаходження інших тіл дуже малоймовірне.

"Загальна кількість евакуйованих жертв становить 171, з них 67 загиблих, включаючи вісім частин тіл, а 104 особи вижили", – сказав він на пресконференції.

Аль-Хозіні – одна з понад 42 000 таких шкіл по всій країні, відомих як песантрен. Лише 50 з них мають необхідні дозволи. Поліція стверджує, що до двоповерхової будівлі без дозволу добудовували два поверхи, і це призвело до руйнування конструкції. 

Згідно з індонезійським будівельним кодексом, дозволи повинні бути видані відповідними органами влади перед початком будь-якого будівництва, інакше власникам загрожують штрафи та тюремне ув'язнення. Якщо порушення призведе до смерті, це може призвести до 15 років позбавлення волі та штрафу до 8 мільярдів рупій (майже 500 000 доларів США).
