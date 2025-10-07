«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
У Німеччині напали з ножем на новообраного бургомістра міста Гердеке Іріс Штальцер

Жінку було поранено ножем неподалік її будинку.

У Німеччині напали з ножем на новообраного бургомістра міста Гердеке Іріс Штальцер
Іріс Штальцер
Фото: скрін

У німецькому місті Гердеке (земля Північний Рейн-Вестфалія) вдень стався напад на новообраного бургомістра 57-річну Іріс Штальцер, передає Tagesschau. 

За попередньою інформацією, жінку було поранено ножем неподалік її будинку.

Невідомий нападник чи можливо нападники кілька разів завдали їй ударів ножем, після чого тяжко поранена Іріс Штальцер зуміла дістатися до свого дому. Про її теперішній стан поки що нічого не відомо.

Поліція поки офіційно не підтвердила деталі інциденту, однак на місці розпочато масштабну операцію та оголошено перехоплення для пошуку нападника.

На місці працюють правоохоронці. Про подію також повідомили жителі вулиці, де стався напад, і журналісти, які перебувають на місці подій.

Більше інформації обіцяють оприлюднити ввечері.

Водночас, за даними місцевих медіа, поранену жінку виявив її син. Вона розповіла йому, що на неї напали кілька чоловіків на вулиці. Вона отримала множинні ножові поранення в живіт та спину.

Іріс Штальцер, як представляє Соціал-демократичну партію Німеччини, була обрана бургомістром Хердеке 28 вересняю Вона отримала 52,8% голосів у другом турі.
﻿
