Світ

Бельгійський виробник боєприпасів повідомив про дрони над своїм заводом

Thales Belgium виготовляє ракети для збиття безпілотників. Збивати дрони над своїми об'єктами вона не має право законодавчо. 

Бельгійський виробник боєприпасів повідомив про дрони над своїм заводом
Thales Belgium заявила про зростання випадків фіксації дронів над потужностями
Фото: Thales Belgium

Один з найбільших європейських виробників засобів протиповітряної оборони, Thales Belgium, заявив про зростання випадків фіксації дронів над виробництвом. Більшість продукції заводу постачають Україні, але також продають Німеччині, Італії, Польщі, повідомляє Politico

Безпілотники над засекреченими заводами літали неодноразово. В попередні місяці кількість випадків зросла.

"Ми спостерігаємо більше дронів, ніж кілька місяців тому", – сказав директор компанії Ален Кеврен. 

Він звернув увагу на стеження за об'єктом компанії Évegnée Fort у східному регіоні Льєж – єдиним бельгійським заводом із ліцензією на зберігання вибухівки для ракет.

Фірма саме намагається подвоїти виробничі спроможності некерованих і лазернокерованих ракет FZ275 до 70 000 протягом наступних кількох років. 

Аби запобігти шпигунству, Thales Belgium має "глушилки" для блокування сигналу, потрібного для керування дронами. Але їх використання не дозволено законом. Одним із занепокоєнь стосовно збивання дронів є те, що вони при падінні можуть завдати шкоди або травмувати людей.

Директор компанії вимагає чітко визначити, де в таких випадках закінчуються повноваження поліції і починаються обов'язки компаній. 

"Процес потребує прояснення", – сказав він. 

Дрони в Європі 

З вересня кількість "невідомих дронів" над різноманітними об'єктами в країнах Європи, зокрема аеропортами і військовими базами, значно почастішала. Хто стоїть за цими випадками – невідомо, але деякі європейські лідери відкрито говорять про те, що це може бути Росія.

Більше про це – в матеріалі "«Невідомі» дрони над Європою: у ЄC «виявляють обережність»".
﻿
