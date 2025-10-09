FT: НАТО розглядає можливість збройної відповіді на "гібридну війну" Путіна

Альянс обговорює послаблення обмежень для пілотів, щоб дозволити відкривати вогонь по російських літаках.

Союзники НАТО обговорюють жорсткішу реакцію на дедалі провокаційніші дії Росії, зокрема можливе розміщення бойових дронів уздовж кордону з РФ і зняття обмежень для пілотів, щоб дозволити їм відкривати вогонь по російських літаках.

Про це пише Financial Times.

Метою цих переговорів є підвищення ціни для Москви за її "гібридну війну"та визначення чітких заходів у відповідь після серії порушень повітряного простору російськими дронами й літаками, повідомили четверо посадовців НАТО, ознайомлених із ситуацією.

Ті країни, що межують із Росією, ініціювали ці обговорення за підтримки Франції та Великої Британії. Згодом вони розширилися до ширшого кола членів альянсу, що налічує 32 держави.

Серед пропозицій – озброєння розвідувальних дронів, які збирають дані про діяльність російських військових, і зниження порогу для відкриття вогню по російських загрозах. Ще один варіант – проведення навчань НАТО безпосередньо біля російського кордону, особливо в малозахищених районах.

Одним із нагальних питань є узгодження правил застосування сили вздовж східного флангу НАТО. У деяких країнах пілоти мають отримати візуальне підтвердження загрози, перш ніж відкрити вогонь, у інших — дозволено діяти на основі даних радара чи оцінки небезпеки.

НАТО поки не коментує переговори.

Обговорення, що спершу стосувалися лише безпосередньо постраждалих країн, тепер переросли у ширший формат, оскільки все більше столиць усвідомлюють загрозу від кампанії дестабілізації Москви. Деякі держави закликають до більш агресивної позиції НАТО як до засобу стримування, інші – застерігають від ризику прямого зіткнення з ядерною державою.

НАТО вже двічі проводило термінові консультації минулого місяця після інцидентів у Польщі та Естонії й запустило місію Eastern Sentry, щоб посилити протиповітряну оборону прифронтових держав.

ЄС тим часом готує власні заходи у відповідь – зокрема обмеження пересування російських дипломатів, підозрюваних у шпигунстві та диверсіях, а також фінансування систем протидії дронам.

Минулого місяця Дональд Трамп заявив, що НАТО має відкривати вогонь по російських літаках, які порушують територію союзників.

Заяви президента США прозвучали після низки російських провокацій. Російські безпілотники порушували повітряний простір Польщі, потрапляли на територію Румунії, а винищувачі МіГ перетнули повітряний простір Естонії.

Тим часом десятки неідентифікованих дронів спричинили масові збої в аеропортах Бельгії, Данії та Німеччини, причому деякі чиновники пояснюють їх тією ж гібридною війною, яку веде Москва і яка включає кібератаки та спроби саботажу.