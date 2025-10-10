Трамп пропонує заборонити китайським авіакомпаніям літати над Росією на маршрутах до США

У Вашингтоні вважають, що можливість літати над територією Росії дає китайським перевізникам несправедливу конкурентну перевагу над американськими.

Адміністрація Дональда Трампа запропонувала заборонити китайським авіакомпаніям використовувати російський повітряний простір на рейсах до та зі Сполучених Штатів, передає Reuters.

У Вашингтоні вважають, що така перевага скорочує час польоту та дає китайським перевізникам несправедливу конкурентну перевагу над американськими.

Ініціатива стала черговим кроком у торговельному протистоянні між двома найбільшими економіками світу. Її оголосили після того, як Пекін посилив контроль над експортом рідкоземельних металів, важливих для низки американських галузей.

Після вторгнення Росії в Україну у 2022 році Москва закрила свій повітряний простір для американських та більшості інших іноземних авіакомпаній у відповідь на заборону російських рейсів у США. Китайські перевізники під ці обмеження не потрапили й досі користуються російськими маршрутами, скорочуючи витрати на паливо та час у повітрі.

Міністерство транспорту США заявило, що така ситуація «несправедлива» й призводить до «значних негативних наслідків для американських авіаперевізників». Заборона, якщо її ухвалять, стосуватиметься пасажирських рейсів, але не торкнеться вантажних.

Під дію нового порядку можуть потрапити рейси компаній Air China, China Eastern, Xiamen Airlines та China Southern. Акції трьох найбільших державних авіаперевізників Китаю у п’ятницю знизилися в межах 0,3–1,8%.

Рішення ухвалюватимуть після дводенного періоду для відповіді китайської сторони. Якщо ініціативу схвалять, вона може набути чинності вже у листопаді.

Пропозиція пролунала на тлі переговорів Boeing із Китаєм про можливий продаж до 500 літаків і напередодні очікуваної зустрічі Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна, яка може відбутися наприкінці жовтня у Південній Кореї.