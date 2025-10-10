Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
ГоловнаСвіт

Трамп пропонує заборонити китайським авіакомпаніям літати над Росією на маршрутах до США

У Вашингтоні вважають, що можливість літати над територією Росії дає китайським перевізникам несправедливу конкурентну перевагу над американськими.

Трамп пропонує заборонити китайським авіакомпаніям літати над Росією на маршрутах до США
Фото: EPA/UPG

Адміністрація Дональда Трампа запропонувала заборонити китайським авіакомпаніям використовувати російський повітряний простір на рейсах до та зі Сполучених Штатів, передає Reuters.  

У Вашингтоні вважають, що така перевага скорочує час польоту та дає китайським перевізникам несправедливу конкурентну перевагу над американськими.

Ініціатива стала черговим кроком у торговельному протистоянні між двома найбільшими економіками світу. Її оголосили після того, як Пекін посилив контроль над експортом рідкоземельних металів, важливих для низки американських галузей.

Після вторгнення Росії в Україну у 2022 році Москва закрила свій повітряний простір для американських та більшості інших іноземних авіакомпаній у відповідь на заборону російських рейсів у США. Китайські перевізники під ці обмеження не потрапили й досі користуються російськими маршрутами, скорочуючи витрати на паливо та час у повітрі.

Міністерство транспорту США заявило, що така ситуація «несправедлива» й призводить до «значних негативних наслідків для американських авіаперевізників». Заборона, якщо її ухвалять, стосуватиметься пасажирських рейсів, але не торкнеться вантажних.

Під дію нового порядку можуть потрапити рейси компаній Air China, China Eastern, Xiamen Airlines та China Southern. Акції трьох найбільших державних авіаперевізників Китаю у п’ятницю знизилися в межах 0,3–1,8%.

Рішення ухвалюватимуть після дводенного періоду для відповіді китайської сторони. Якщо ініціативу схвалять, вона може набути чинності вже у листопаді.

Пропозиція пролунала на тлі переговорів Boeing із Китаєм про можливий продаж до 500 літаків і напередодні очікуваної зустрічі Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна, яка може відбутися наприкінці жовтня у Південній Кореї.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies