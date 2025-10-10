Прокурорку, яка вела справу проти Трампа, офіційно звинуватили у вчиненні злочину

"Використання правосуддя як зброї" чи "доказ, що ніхто не вищий за закон"?

Генеральна прокурорка Нью-Йорка Летиція Джеймс була офіційно звинувачена у банківському шахрайстві та наданні свідомо неправдивої інформації.

Як пише BBC, Джеймс відома тим, що була стороною обвинувачення у справі про шахрайство, яку в Нью-Йорку у 2023 році відкрили проти Дональда Трампа.

У штаті Вірджинія прокурорці інкримінують придбання нерухомості у вигідну іпотеку, умовою якої було використання житла лише як додаткового місця проживання без права оренди. Натомість Джеймс нібито ніколи в ній так і не мешкала, використовуючи як "орендне інвестиційне майно".

Прокурорка переконана, що справа мотивована "лише бажанням помсти з боку Дональда Трампа" і наголошує на неприпустимості "використання системи правосуддя як зброї".

Водночас прокурорка, що отримала призначення на цю справу, Ліндсі Гелліган, заявила, що обвинувачення "доводить, що ніхто не може почуватися вищим за закон".