Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Ексгенсек НАТО Столтенберг: Трамп хотів вигнати 4 країни з Альянсу
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Світ

Трамп: ХАМАС має звільнити ізраїльських заручників наступного тижня

Президент США повідомив, що це має статись 13 або 14 жовтня.

Трамп: ХАМАС має звільнити ізраїльських заручників наступного тижня
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп на засіданні уряду повідомив, коли ХАМАС звільнить ізраїльських заручників, передає Суспільне.

Трамп сказав, що ХАМАС має звільнити ізраїльських заручників "у понеділок чи вівторок" наступного тижня, тобто 13 або 14 жовтня.

Він наголосив, що визволення заручників — це складний процес, і додав - "вони знаходяться в місцях, де ви не захочете бути".

Трамп висловив сподівання, що буде особисто присутній на церемонії підписання мирної угоди в Єгипті, і зауважив, що розраховує на "довгостроковий мир" у регіоні, після цієї угоди.
﻿
