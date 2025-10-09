Трамп: ХАМАС має звільнити ізраїльських заручників наступного тижня

Президент США повідомив, що це має статись 13 або 14 жовтня.

Президент США Дональд Трамп на засіданні уряду повідомив, коли ХАМАС звільнить ізраїльських заручників, передає Суспільне.

Трамп сказав, що ХАМАС має звільнити ізраїльських заручників "у понеділок чи вівторок" наступного тижня, тобто 13 або 14 жовтня.

Він наголосив, що визволення заручників — це складний процес, і додав - "вони знаходяться в місцях, де ви не захочете бути".

Трамп висловив сподівання, що буде особисто присутній на церемонії підписання мирної угоди в Єгипті, і зауважив, що розраховує на "довгостроковий мир" у регіоні, після цієї угоди.