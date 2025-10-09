Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Трамп: Ізраїль та ХАМАС підписали угоду про першу фазу мирного плану

Усі заручники мають бути звільнені, а війська ЦАХАЛ відведені.

Смуга Гази
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп у власній соцмережі TruthSocial повідомив про підписання Ізраїлем та ХАМАСом угоди про початок першої фази мирного плану.

За словами господаря Білого дому, це означає, що вже невдовзі усі заручники будуть звільнені, а Ізраїль відведе свої війська в Газі на рубежі, про які було домовлено. Трамп називає це першими кроками на шляху до "сильного, міцного та довготривалого миру".

Республіканець обіцяє усім сторонам угоди рівне та справедливе ставлення і називає це "великим днем для арабського й мусульманського світу, Ізраїлю та сусідніх країн, а також Сполучених Штатів". Трамп подякував державам, які виступали в ролі посередників під час перемовин - Катару, Єгипту й Туреччині. 

"Блаженні миротворці", - президент США завершив свій допис біблійською цитатою.

 
