Трамп: Ізраїль та ХАМАС підписали угоду про першу фазу мирного плану

Президент США Дональд Трамп у власній соцмережі TruthSocial повідомив про підписання Ізраїлем та ХАМАСом угоди про початок першої фази мирного плану.

За словами господаря Білого дому, це означає, що вже невдовзі усі заручники будуть звільнені, а Ізраїль відведе свої війська в Газі на рубежі, про які було домовлено. Трамп називає це першими кроками на шляху до "сильного, міцного та довготривалого миру".

Республіканець обіцяє усім сторонам угоди рівне та справедливе ставлення і називає це "великим днем для арабського й мусульманського світу, Ізраїлю та сусідніх країн, а також Сполучених Штатів". Трамп подякував державам, які виступали в ролі посередників під час перемовин - Катару, Єгипту й Туреччині.

"Блаженні миротворці", - президент США завершив свій допис біблійською цитатою.