«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Ексгенсек НАТО Столтенберг: Трамп хотів вигнати 4 країни з Альянсу
Ексгенсек НАТО Столтенберг: Трамп хотів вигнати 4 країни з Альянсу
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
ГоловнаСвіт

Зеленський: розвідка України передала Франції дані про російський танкер, на борту якого перебували спецслужбісти

Київ працюватиме над тим, аби проти танкерного флоту застосовували нових санкцій. 

Зеленський: розвідка України передала Франції дані про російський танкер, на борту якого перебували спецслужбісти
Судно затримали, але відпустили
Фото: Deutsche Welle

Українська делегація на чолі з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко наступного тижня вирушить до США. До її складу увійде голова Офісу президента Андрій Єрмак і уповноважений з санкційної політики Власюк. 

Про це президент Володимир Зеленський розповів на зустрічі з журналістами 8 жовтня. Він озвучив основні теми, які Київ розраховує підняти на переговорах з американцями. 

"Теми: ППО, енергетика, санкційні кроки. І також переговорний трек. Питання заморожених активів з США також буде обговорюватися", – сказав він. 

Президент зазначив, що Служба зовнішньої розвідки передала інформацію про відсутність спільного бачення стосовно війни у Москви і Вашингтона. Сполучені Штати розуміють, що Росія бреше. Зеленський переконаний, що це важливо з точки зору майбутнього, допомоги партнерів України та загалом закінчення війни. 

Паралельно триває підготовка до засідання Коаліції охочих цієї осені. Також іде розвиток виробництва артилерійських боєприпасів разом з Євросоюзом. Потужності мають урівнятися із виробництвом Росії. Зеленський сказав, що якщо партнери прискоряться, то в перспективі в артилерії Україна може стати сильнішою від ворога. 

На санкційному треку працюватимуть стосовно заходів проти російського флоту танкерів. Окрім отримання прибутку від нафти, Москва використовує ці танкери для шпигунства. СЗР передала Франції розвіддані про вихід із Приморська танкера BORACAY з капітаном з Китаю. Коли танкер зупинили, то виявилося, що на ньому були російські спецслужбовці. Щоправда, за три дні танкер відпустили. За даними України, таких суден було понад 500. І, серед іншого, Росія використовує їх для запуску дронів. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies