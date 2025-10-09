Зеленський: розвідка України передала Франції дані про російський танкер, на борту якого перебували спецслужбісти

Українська делегація на чолі з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко наступного тижня вирушить до США. До її складу увійде голова Офісу президента Андрій Єрмак і уповноважений з санкційної політики Власюк.

Про це президент Володимир Зеленський розповів на зустрічі з журналістами 8 жовтня. Він озвучив основні теми, які Київ розраховує підняти на переговорах з американцями.

"Теми: ППО, енергетика, санкційні кроки. І також переговорний трек. Питання заморожених активів з США також буде обговорюватися", – сказав він.

Президент зазначив, що Служба зовнішньої розвідки передала інформацію про відсутність спільного бачення стосовно війни у Москви і Вашингтона. Сполучені Штати розуміють, що Росія бреше. Зеленський переконаний, що це важливо з точки зору майбутнього, допомоги партнерів України та загалом закінчення війни.

Паралельно триває підготовка до засідання Коаліції охочих цієї осені. Також іде розвиток виробництва артилерійських боєприпасів разом з Євросоюзом. Потужності мають урівнятися із виробництвом Росії. Зеленський сказав, що якщо партнери прискоряться, то в перспективі в артилерії Україна може стати сильнішою від ворога.

На санкційному треку працюватимуть стосовно заходів проти російського флоту танкерів. Окрім отримання прибутку від нафти, Москва використовує ці танкери для шпигунства. СЗР передала Франції розвіддані про вихід із Приморська танкера BORACAY з капітаном з Китаю. Коли танкер зупинили, то виявилося, що на ньому були російські спецслужбовці. Щоправда, за три дні танкер відпустили. За даними України, таких суден було понад 500. І, серед іншого, Росія використовує їх для запуску дронів.