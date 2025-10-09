«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Дослідження: майже 55 тисяч дітей у Газі страждають від гострого недоїдання

Майже 13 тисяч дітей мають тяжку форму виснаження. 

Дослідження: майже 55 тисяч дітей у Газі страждають від гострого недоїдання
Мешканці Гази чекають на їжу у благодійній кухні
Фото: EPA/UPG

Майже 55 000 дітей у Секторі Гази, за оцінками, страждають від гострого недоїдання — набагато більше, ніж кількість офіційно зафіксованих випадків цього потенційно смертельного стану. 

Як пише The Guardian, про це свідчить дослідження, опубліковане в авторитетному міжнародному медичному журналі The Lancet.

Воно містить помісячний аналіз більшої частини дворічного конфлікту і вперше демонструє чіткий зв’язок між ізраїльськими обмеженнями на ввезення товарів у Газу та зростанням недоїдання серед дітей.

Науковці проаналізували дані про окружність рук 220 000 дітей віком від 6 місяців до 5 років, зібрані між січнем 2024 та серпнем 2025 року, коли група незалежних експертів під егідою ООН оголосила про голод у частинах Гази.

У січні 2024 року 5% дітей мали ознаки виснаження, а через шість місяців цей показник зріс майже до 9%. Після введення жорстких обмежень на гуманітарну допомогу Наприкінці 2024 року, рівень виснаження майже подвоївся до січня 2025-го. 

Під час шеститижневого перемир’я, коли допомога почала надходити активніше, показники тимчасово покращилися, однак після 11-тижневої блокади в березні 2025 року кількість виснажених дітей зросла майже до 16%, з яких чверть мали тяжке гостре недоїдання – найнебезпечнішу форму стану.

З урахуванням загальної кількості населення Гази це відповідає понад 54 600 дітям віком до шести років, які потребують термінової харчової та медичної допомоги, включно з 12 800 дітьми з тяжкою формою виснаження, йдеться у звіті.

За даними ООН, між травнем і липнем понад 1 400 палестинців загинули під час спроб отримати гуманітарну допомогу – 859 біля центрів Gaza Humanitarian Foundation (яку підтримують США та Ізраїль) і 514 – уздовж маршрутів харчових конвоїв. Більшість убивств, за даними ООН, вчинили ізраїльські військові.

Гуманітарні організації заявляють, що ізраїльські обмеження не дозволяють більшості допомоги потрапити до Гази, а умови війни та стратегічні дії Ізраїлю унеможливлюють їхню ефективну роботу.

Хоча увага нині зосереджена переважно на короткострокових наслідках голоду, дослідники наголошують, що довгострокові наслідки включають надзвичайно високі ризики неінфекційних хвороб.

У місті Рафах рівень виснаження зріс у чотири рази після масштабного наступу Ізраїлю, а потім різко впав у квітні 2025 року після короткого перемир’я.

У місті Газа частка виснажених дітей зросла більш ніж у п’ять разів із березня 2025 року, досягнувши майже 30% у серпні 2025-го.

  • Ще у травні в ООН попереджали, що без гуманітарної допомоги в Газі протягом 48 годин можуть померти 14 000 немовлят.
  • Тим часом президент США Дональд Трамп повідомив про підписання Ізраїлем та ХАМАСом угоди про початок першої фази мирного плану.
﻿
