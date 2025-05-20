ООН: без гуманітарної допомоги в Газі протягом 48 годин можуть померти 14 000 немовлят

Без допомоги в Смузі Гази протягом наступних 48 годин можуть померти 14 000 немовлят.

Про це заявив заступник генерального секретаря з гуманітарних питань ООН Том Флетчер під час інтерв'ю на радіостанції BBC.

"Я хочу врятувати якомога більше з цих 14 000 немовлят протягом наступних 48 годин", – сказав він і додав, що, попри перешкоди із доставкою допомоги, не бачить кращої ідеї, ніж ввозити у Смугу Гази дитяче харчування.

За його словами, вчора до Гази прибуло п'ять вантажівок з допомогою після того, як Ізраїль припинив 11-тижневу блокаду, але це "крапля в морі" і цієї допомоги "абсолютно недостатньо" для задоволення потреб населення.

Він сказав, що вантажівки з гуманітарною допомогою, які містять дитяче харчування та інші продукти, технічно знаходяться в Газі, але ще не дісталися до цивільного населення, оскільки знаходяться одразу по інший бік кордону.

Флетчер каже, що сподівається доставити найближчим часом до Гази 100 вантажівок, щоб "заповнити сектор Гази гуманітарною допомогою".