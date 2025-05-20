Битва мобілізаційних ресурсів
Битва мобілізаційних ресурсів
World Press Photo призупиняє атрибуцію найбільш відомого фото В’єтнамської війни
World Press Photo призупиняє атрибуцію найбільш відомого фото В’єтнамської війни
У другий тур президентських виборів Польщі виходять Тшасковський та Навроцький (оновлено)
У другий тур президентських виборів Польщі виходять Тшасковський та Навроцький (оновлено)
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Спецпредставник Трампа назвав перший пункт мирного плану США
Спецпредставник Трампа назвав перший пункт мирного плану США
Фінал Євробачення-2025: тріумф вторинності
Фінал Євробачення-2025: тріумф вторинності
Трамп і Путін провели телефонну розмову (оновлено)
Трамп і Путін провели телефонну розмову (оновлено)
Трамп проти Ємену. Уроки для України
Трамп проти Ємену. Уроки для України
Денис Курбатов: “За кількістю науковців на тисячу населення Україна в Європі посідає останню сходинку”
Денис Курбатов: “За кількістю науковців на тисячу населення Україна в Європі посідає останню сходинку”
ГоловнаСвіт

ООН: без гуманітарної допомоги в Газі протягом 48 годин можуть померти 14 000 немовлят

Учора кордон із Смугою Гази перетнули лише 5 вантажівок із допомогою.

ООН: без гуманітарної допомоги в Газі протягом 48 годин можуть померти 14 000 немовлят
Заступник генерального секретаря з гуманітарних питань ООН Том Флетчер
Фото: EPA/UPG

Без допомоги в Смузі Гази протягом наступних 48 годин можуть померти 14 000 немовлят.

Про це заявив заступник генерального секретаря з гуманітарних питань ООН Том Флетчер під час інтерв'ю на радіостанції BBC.

"Я хочу врятувати якомога більше з цих 14 000 немовлят протягом наступних 48 годин", – сказав він і додав, що, попри перешкоди із доставкою допомоги, не бачить кращої ідеї, ніж ввозити у Смугу Гази дитяче харчування. 

За його словами, вчора до Гази прибуло п'ять вантажівок з допомогою після того, як Ізраїль припинив 11-тижневу блокаду, але це "крапля в морі" і цієї допомоги "абсолютно недостатньо" для задоволення потреб населення.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Він сказав, що вантажівки з гуманітарною допомогою, які містять дитяче харчування та інші продукти, технічно знаходяться в Газі, але ще не дісталися до цивільного населення, оскільки знаходяться одразу по інший бік кордону.

Флетчер каже, що сподівається доставити найближчим часом до Гази 100 вантажівок, щоб "заповнити сектор Гази гуманітарною допомогою".

  • Вчора стало відомо, що Ізраїль дозволить доставку обмеженої кількості гуманітарної допомоги в Газу після майже тримісячної блокади.
  • Раніше у ООН попередили, що якщо Ізраїль цього не зробить, то скоро люди почнуть гинути від голоду. 
  • Лідери Сполученого Королівства, Франції та Канади заявили, що готові до "конкретних дій" щодо Ізраїлю у випадку відмови держави на Близькому Сході зупинити наступ на Смугу Гази. Щоб уникнути цього, офіційний Єрусалим має не лише наказати військам припинити наступ, але й дати можливість проїзду для гуманітарних вантажів.
  • Ізраїль відреагував на це і заявив, що відступить, якщо ХАМАС складе зброю і відпустить заручників.
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies