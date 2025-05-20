Угорський парламент схвалив вихід країни із Міжнародного кримінального суду

Угорський парламент сьогодні, 20 травня, схвалив вихід з Міжнародного кримінального суду.
Про це пише Bloomberg.
Голосування парламенту в Будапешті у вівторок стало ще одним кроком у процесі, який розпочався минулого місяця, коли прем'єр Віктор Орбан приймав ізраїлського колегу Беньяміна Нетаньягу в Будапешті.
Тоді Орбан проігнорував ордер на арешт ізраїльського лідера за ймовірні воєнні злочини, назвавши установу, що базується в Гаазі, політизованою. Він також приймав утікачів з Польщі та Північної Македонії.
Угорщина підписала установчий статут МКС, а це означає, що вона була б зобов'язана затримати Нетаньяху після прибуття.
Очікується, що повна юридична процедура виходу з суду триватиме рік. Так сказав минулого місяця міністр закордонних справ Петер Сійярто.
- Парламент Угорщини вже голосував за це рішення у квітні.
- 2 квітня міністр юстиції Бенце Тужон на зустрічі послів, що відбулася у міністерстві закордонних справ, повідомив про плани Угорщини вийти з МКС. Країна ратифікувала Римський статут ще понад 20 років тому, але так і не включила його до національного правового кодексу. Таким чином вона хоч і мала юридичне зобов'язання дотримуватися Римського статуту, та національне законодавство дозволяло цього уникнути.
- 3 квітня, в день візиту ізраїльського прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу, на арешт якого МКС видав ордер, Будапешт підтвердив намір вийти з Міжнародного кримінального суду. До поїздки угорська влада запевнила Нетаньягу, що його не арештують.