Син Трампа присоромив дружину Байдена за "проґавлену" хворобу чоловіка - вона доктор, але не лікар

Якщо чинний президент США Дональд Трамп висловив підтримку своєму екссупернику на виборах Джо Байдену у зв'язку із онкологічним діагнозом, то його син і тезко вдався до дошкульного коментаря у мережі X.

Дональд Трамп-молодший зробив репост повідомлення про те, що рак простати є одним із найлегших у виявленні, і поцікавився, чому дружина 46-го президента доктор Джилл Байден "проґавила" хворобу чоловіка, і чи не є це "ще однією спробою приховати правду".

Насправді колишня перша леді носить звання доктора педагогічних наук і не має лікарського ступеня - про що Трампу-молодшому швидко нагадали у коментарях під дописом, присоромивши його за незнання та нетактовність.