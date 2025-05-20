Син Трампа присоромив дружину Байдена за "проґавлену" хворобу чоловіка - вона доктор, але не лікар

Якщо чинний президент США Дональд Трамп висловив підтримку своєму екссупернику на виборах Джо Байдену у зв'язку із онкологічним діагнозом, то його син і тезко вдався до дошкульного коментаря у мережі X.
Дональд Трамп-молодший зробив репост повідомлення про те, що рак простати є одним із найлегших у виявленні, і поцікавився, чому дружина 46-го президента доктор Джилл Байден "проґавила" хворобу чоловіка, і чи не є це "ще однією спробою приховати правду".
Насправді колишня перша леді носить звання доктора педагогічних наук і не має лікарського ступеня - про що Трампу-молодшому швидко нагадали у коментарях під дописом, присоромивши його за незнання та нетактовність.
- Дональд-молодший відомий скандальною активністю у соцмережах, де він ображав Президента України Володимира Зеленського і поширював антизахідні російські наративи.
- Американські журналісти у книзі-розслідуванні стверджують, що стан здоров'я Байдена під час перебування у Білому домі залишав бажати кращого, тож його радники готувалися до того, що главі держави доведеться пересуватися у колісному кріслі.