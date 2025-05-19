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Польські митники перекрили канал постачання шин для літаків Boeing до Росії

П'ять тонн санкційного вантажу вилучили.

Польські митники перекрили канал постачання шин для літаків Boeing до Росії
Фото: setam.gov.ua

Польські митники зірвали постачання шин для літаків Boeing до Росії. Митники викрили вантажівку з п'ятьма тоннами шин, які мали пройти транзитом через Білорусь і Росію. 

Про це повідомляє Reuters.

"Під час перевірки вантажівки в Корощині офіцери виявили, що водій перевозив шини для цивільних літаків Boeing, хоча задекларував їх як шини для легкових і автобусних транспортних засобів", – заявили у польській податкової адміністрації.

Відомо, що вантаж вдіправила компанія з Іспанії, а одержувачем виступала компанія з Азербайджану.

За фактом митного шахрайства розпочали кримінально-фіскальне провадження. Санкційний вантаж вилучили.

  • Раніше стало відомо, що понад 100 західних компаній, зокрема аерокосмічний гігант Boeing, експортували до Індії частини літаків, які потрапляли після цього до Росії. У цьому списку є Airbus та дві британські фірми. 
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