Польські митники перекрили канал постачання шин для літаків Boeing до Росії

Польські митники зірвали постачання шин для літаків Boeing до Росії. Митники викрили вантажівку з п'ятьма тоннами шин, які мали пройти транзитом через Білорусь і Росію.

Про це повідомляє Reuters.

"Під час перевірки вантажівки в Корощині офіцери виявили, що водій перевозив шини для цивільних літаків Boeing, хоча задекларував їх як шини для легкових і автобусних транспортних засобів", – заявили у польській податкової адміністрації.

Відомо, що вантаж вдіправила компанія з Іспанії, а одержувачем виступала компанія з Азербайджану.

За фактом митного шахрайства розпочали кримінально-фіскальне провадження. Санкційний вантаж вилучили.