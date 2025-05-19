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Румунія збиватиме російські дрони, які незаконно проникають у повітряний простір країни

Закон визначає правила проведення військових місій і операцій у мирний час на території держави.

Румунія збиватиме російські дрони, які незаконно проникають у повітряний простір країни
Фото: МЗС

Виконувач обов'язків президента Румунії Іліє Боложан 19 травня підписав закон, який дозволяє збивати безпілотники в повітряному просторі Румунії, та закон щодо проведення військових місій та операцій на території румунської держави в мирний час.

Про це повідомляє Digi24.

Закон ухвалили ще у лютому, однак його оскаржили у Конституційному суді опозиційні партії AUR, POT та SOS România. Суд визнав документ конституційним.

Нові положення надають армії та іншим уповноваженим структурам Румунії право діяти у відповідь на загрози, які несуть дрони, що проникають на територію країни. Закон також визначає правила проведення військових місій і операцій у мирний час на території держави.

  • Уламки російських дронів неодноразово знаходили на території прикордоння Румунії, яка є членом НАТО. Водночас  у НАТО заявляли, що ознак навмисної атаки на територію альянсу немає.
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