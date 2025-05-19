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Європравда: в ЄС погодили текст угоди про запозичення 150 млрд євро для інвестицій в оборону

Раніше обіцяли, що країни блоку зможуть за ці кошти купувати зброю, зокрема, в українських підприємств. 

Європравда: в ЄС погодили текст угоди про запозичення 150 млрд євро для інвестицій в оборону
Фото: facebook/Посольство України у ФРН

У Євросоюзі погодили текст угоди, що дозволить запозичити до 150 млрд євро для інвестицій в оборонну промисловість країн блоку. Про це пише "Європейська правда" із посиланням на двох дипломатів із "ключових держав ЄС". 

Узгодження відбулося на засіданні Комітету постійних представників (COREPER). Офіційне голосування за документ на рівні постійних представників країн Євросоюзу заплановане на цей тиждень. 

Угода дозволяє залучити на фінансових ринках до 150 млрд євро, які підуть на допомогу країнам у нарощуванні інвестицій в оборонну промисловість Європи. Для того, щоб отримати кредит, кожна окрема країна повинна подати запит на основі національних планів. 

Кошти можна використати на інвестиції в виробництво боєприпасів, артилерійських систем, ППО, індивідуального спорядження, малих безпілотних систем і систем протидії БпЛА, в захист критичної інфраструктури та інші речі. 

"Вартість компонентів, що походять з-за меж ЄС, держав ЄАВТ/ЄЕП або України, не повинна перевищувати 35% від загальної оціночної вартості компонентів кінцевого продукту", – повідомили журналісти. 

  • Цього року Брюссель презентував пропозицію створити кредитну програму для країн-членів на закупівлю озброєння в розмірі 150 млрд євро. Однак не всі країни зможуть продавати європейцям озброєння в межах цієї програми. А українські виробники зброї – зможуть. 
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