Російський міст між Кубанню та тимчасово окупованим Кримом другу ніч поспіль зазнав атаки безпілотників.

Моніторингові канали повідомляли про БПЛА, які рухались в напрямку незаконного об'єкта ввечері у понеділок. Невдовзі після опівночі за київським часом у мережі почали поширюватися відео, на яких видно вибух та вогняну кулю над арками мосту.

Факт атаки підтвердив і гауляйтер Криму Сергій Аксьонов. У своїй соцмережах він написав, що рух мостом призупинено.

Після попередньої атаки одна з арок мосту помітно деформувалася. Споруду перекрили для транспорту, але згодом окупанти відзвітували про "часткове відновлення сполучення".