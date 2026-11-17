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В ніч на 17 листопада війська РФ вдарили балістикою по Смілі на Черкащині. Є постраждалі.

Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

За попередніми даними, внаслідок атаки травмовані троє людей.Медики надають їм необхідну допомогу.

Наслідки для інфраструктури уточнюються.

Що відомо про російські атаки в ніч на 17 листопада?

Близько опівночі росіяни атакували Київ балістичними ракетами. Є влучання в Північний та Південний мости. Внаслідок атаки є пошкодження систем критичної інфраструктури.

Зафіксовано щонайменше 6 ворожих ударів по критичній інфраструктурі Запоріжжя. Під ударом опинився об’єкт промислової інфраструктури.