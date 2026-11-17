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В ніч на 17 листопада росіяни завдали ракетного удару по Харкову.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Окупанти вдарили кількома ракетами по Холодногірському району.

Інформації про постраждалих на цей час немає. Наслідки атаки уточнюються.

Одразу після опівночі в Повітряних силах повідомляли про балістичні ракети на Харків.